Степанов: никакой связи между вакцинацией и тромбозом не установлено

КИӤВ. 16 марта. УНН. В мире нет задокументированных случаев тромобоза, связанных с вакцинацией против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

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"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, проводимые в том числе европейским регулятором, отвечающим за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет", - сказал министр в эфире из телеканалов.

Детали

Степанов напомнил, что в Великобритании и Европейском Союзе вакцинировали около 17 миллионов человек.

"И обнаружили 37 случаев тромбоза. Это один тромбоз на 460-470 тыс. населения. Мы должны понимать, что есть люди, у которых может быть тромобоз независимо от того вакцинированы они или нет. Поэтому считаю, что нам надо дождаться соответствующих медицинских исследований, которые будут сделаны в ближайшие дни, и потом делать выводы", - сказал он.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям. Серьезной "побочки" от Covishield в Украине не зафиксировано.

По состоянию на 16 марта в очереди на вакцинацию почти 270 тыс. украинцев.