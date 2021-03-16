Углава может стать и.о. директора НАБУ, но есть нюансы

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров в лице министра юстиции Дениса Малюськи подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить директора НАБУ Артема Сытника, сообщает УНН.

Цитата:

"Во исполнение Решения Конституционного Суда Украины в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 28 августа 2020 года № 9-р/2020 проектом закона предлагается установить, что со дня вступления в силу полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины досрочно прекращаются и начинается формирование конкурсной комиссии и конкурс на занятие должности директора Национального бюро", - указано в пояснительной записке.

До назначения нового директора и.о. директора НАБУ предлагается назначить первого заместителя - сегодня это Гизо Углава.

Дополнение

Относительно Гизо Углавы набирает обороты скандал с причастностью к противоправным схемам в "Укрзализныце" и доведении государственной компании до банкротства. Его вместе с детективом Денисом Гюльмагомедовым связывают с бизнес-схемами во главе с Михеилом Саакашвили и "Индустриальной группы Грузии", которая зарабатывает на украинской железной дороге и порту, в частности благодаря подопечному Саакашвили менеджменту "Укрзализныци" в лице Владимира Жмака и Иракли Эзугбая.

Сейчас схемы на "Укрзализныце" изучает Временная следственная комиссия, которая планирует заслушать правоохранительные органы, которые следили за "УЗ", в частности НАБУ, которое имело меморандум с "Укрзализныцей" о совместной борьбе с коррупцией.