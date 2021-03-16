Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что болен COVID-19

КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев получил положительный тест на COVID-19 во время рабочего визита в Японию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с Министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь в посольстве Украины в Японии на самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал Гусев.

Он отметил, что по всем рабочим вопросам остается с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно.

Дополнение

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который недавно сделал прививку препаратом Covishield от AstraZeneca, получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.



Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел коронавирусом.