КИЕВ. 16 марта. УНН. Согласно новому исследованию ученых Кембриджского университета, летние засухи, которые наблюдались в Европе в 2003, 2015, 2018 годах значительно превышают показатели за последние два тысячелетия. Об этом сообщается на странице Кембриджского университета, передает УНН.

Детали

Ученые под руководством Кембриджского университета провели исследования и обнаружили, что летние засухи за последние годы значительно превышают норму.

После исследования годовых колец 147 дубов, растущих на территории Европы в течение последних 2100 и других археологических объектов, ученые проанализировали изотопные соотношения углерода и кислорода. Они меняются в результате реакции деревьев на наличие в окружающей среде воды и влияния жары. Это помогло исследователям определить все периоды засухи, начиная с 75 года до н. е.

Цитата

"Международная команда под руководством Кембриджского университета изучала характерные химические признаки в европейских дубах для реконструкции летнего климата в течение 2110. Они обнаружили, что после длительной тенденции высыхания, условия засухи с 2015 года внезапно усилились, в отличие от того, что было за последние две тысячи лет.

Эта аномалия, вероятно, является следствием вызванных человеком климатических изменений и других связанных с этим изменений", - сообщает пресс-служба Кембриджского университета.

Добавим

За последние 2110 данные изотопов древесных колец показали, что очень влажное лето было в 200, 720 и 1100 г. н. э., а очень сухое лето - в 40, 590, 950 и 1510 н. э. Так, по результатам, в течение последних двух тысячелетий в Европе постепенно увеличивается уровень засухи.

Также отмечается, что чрезмерная засушливая погода в Европе наблюдается с 2015 года. Это понесло за собой ряд экологических и экономических проблем. Если показатели засухи будут расти, вышеуказанные проблемы не исчезнут.

Напомним

В 2020 году в отчете ООН было отмечено, что изменения климата могут обойтись миру в 20 млрд долларов ежегодно.