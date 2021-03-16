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Турция сделала заявление ко годовщине "референдума" в Крыму и оккупации его РФ

Турция сделала заявление ко годовщине "референдума" в Крыму и оккупации его РФ

МИД Турции

КИЕВ. 16 марта. УНН. Турция не признает фейковый “референдум” на территории временно окупированного Крыма и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД страны, посвященном седьмой годовщине событий на полуострове, передает УНН.

Цитата

“Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией на основании незаконного референдума, проведенного сегодня семь лет назад. Мы подтверждаем, что не признаем фактическую ситуацию на полуострове, которая представляет собой нарушение международного права, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, — говорится в заявлении.

Детали

В МИД Турции подчеркнули важность, которую страна придает безопасности, благополучию и защите культурной самобытности крымскотатарского народа.

“Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму”, — добавили в МИД.

Контекст

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейковом по сути референдума о статусе Крыма.

“Так называемый референдум стал грубым нарушением Конституции Украины, основополагающим принципам международного права, двусторонних соглашений. Действия Москвы оценены международным сообществом как абсолютно незаконные, а юридический статус так называемого референдума — как ничтожный”, — заявили в МИД.

Что было ранее

Стоит отметить, Кремль на прошлой неделе выразил уверенность, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Турция
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