ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 16 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутовое, а возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре, на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

15 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.