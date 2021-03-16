ICU предоставит стипендии победителям соревнований талантливых студентов-финансистов

КИЕВ. 16 марта. УНН. На днях в Киеве прошёл локальный финал CFA Institute Research Challenge 2021, победителям которого главный партнёр состязаний группа ICU предоставит стипендии для защиты престижного экзамена CFA Level 1, передает УНН.

В рамках CFA Institute Research Challenge, ежегодно проходящего в более чем 70 странах, студенты анализируют одну из всемирно известных компаний и вместе с профессиональными менторами готовят инвестиционный отчет о ее деятельности. В 2021 году участники исследовали деятельность химического концерна BASF и защищали свою аналитику перед жюри из профессионалов инвестиционного рынка Украины.

Второй год подряд призерами соревнования стала команда студентов Киевской школы экономики (KSE), в составе капитана Ильи Ищенко, а также Анны Мельничук, Евгения Дорохова, Александра Горбача и Елены Гончаренко.

“Несмотря на онлайн-формат в этом году финал ничем не уступал прошлогодним офлайн-соревнованиям. Качество презентаций финалистов было очень высоким, на уровне материалов известных международных инвестиционных фондов. Мы всегда внимательно присматриваемся к участникам челленджа и рады в будущем видеть их в нашей команде”, — отметил директор ICU Ventures Роман Никитов, который вошел в состав жюри конкурса.

“CFA Challenge — это отличная практика для молодых профессионалов, возможность испробовать свои силы в условиях, близких к реалиям инвестиционного бизнеса. Очень приятно видеть, как с каждым годом студенты повышают планку аналитики. Не менее радует, что уже второй раз победителями челленджа стали студенты Киевской школы экономики, которую ICU активно поддерживает. Это все индикаторы того, что наши инвестиции в украинское образование дают свои плоды”, — прокомментировал основатель ICU Макар Пасенюк.

Команда Киевской школы экономики будет представлять Украину на уровне стран EMEA (европейский регион, Ближний Восток и Африка) и сражаться за возможность выйти в глобальный финал.

ICU — международная инвестиционная компания, основанная в 2006 году. Один из лидеров украинского фондового рынка, а также рынка управления активами. Признана лучшей компанией Украины в сфере рынка капиталов и инвестиционного консалтинга по версии Euromoney.

CFA Soсiety Ukraine — ассоциация инвестиционных специалистов Украины, которая входит в международный CFA Institute, объединяющий более 170 тысяч инвестиционных профессионалов в 160 странах мира.