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Почти пятилетняя пауза: Ибрагимович объявил о возвращении в сборную Швеции

Почти пятилетняя пауза: Ибрагимович объявил о возвращении в сборную Швеции

КИЕВ. 16 марта. УНН. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции и проведет поединки отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Швеции, передает УНН.

Детали

Несмотря на почти пятилетнее отсутствие в составе национальной команды 39-летний ветеран будет выступать за скандинавскую национальную команду.

39-летний форвард вызван в состав национальной команды на ближайшие матчи. Ибрагимович сможет выйти на поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Грузией и Косово, а также в товарищеской встрече против Эстонии.

Кроме возвращения на матчи отбора, Ибрагимович может принять участие и в финальной части Евро-2020, которое перенесли на 2021 год. Если к тому времени не решит завершить карьеру.

Дополнение

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола) сыграл 116 матчей за национальную команду за 15 лет выступлений.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Швеция
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