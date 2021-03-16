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Олимпийский чемпион объявил о завершении биатлонной карьеры

Олимпийский чемпион объявил о завершении биатлонной карьеры

Арнд Пайффер

КИЕВ. 16 марта. УНН. Олимпийский чемпион и 17-кратный призер чемпионатов мира по биатлону Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ассоциации лыжных видов спорта Германии.

Детали

33-летний немец сообщил, что уйдет из спорта по окончании нынешнего сезона. На заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде не выступит.

В этом сезоне Пайффер стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Всего в его активе 41 подиум на Кубке мира.

Примечательно, что немецкий биатлонист является 5-кратным чемпионом мира по биатлону. Еще Пайффер 12 раз поднимался на подиум за 6-ю серебряными наградами и столькими же бронзовыми.

Дополнение

Пайффер также известный резкой критикой российских спортсменов за допинговый скандал, за что его даже называли "открытым врагом России".

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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