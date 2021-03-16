Gucci выпустили виртуальные кроссовки за 12 долларов. Их можно "носить" только в дополненной реальности

КИЕВ. 16 марта. УНН. Итальянский модный дом Gucci выпустил свои первые цифровые кроссовки - их можно купить и примерить только в специальных приложениях. Об этом пишет Business of fashion, передает УНН.

Что известно

Такой медиа-продукт — это коллаборация с белорусской компанией Wanna, занимающейся созданием приложений с использованием дополненной реальности. Например, в приложении Wanna Kicks можно примерить виртуальную одежду или часы.

Чтобы надеть такие кроссовки, нужно зайти в мобильное приложение Gucci или Wanna Kicks, а затем выбрать и купить их. В приложении Gucci кроссовки стоят 12 долларов, в Wanna Kicks — 9.

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Алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и “нарисуют” на них цифровые кроссовки.

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“Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары, — заявил глава Wanna Сергей Архангельский. — Наша цель как компании заключается в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в оффлайне”.