На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек

КИЕВ. 17 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 66 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 694 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 961 ПЦР-исследования, 689 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1366 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 66 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 5 детей и 6 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “52 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.

Добавляется, что в области зафиксировано 30 выздоровлений, когда за сутки ни один человек не умер.

“Поэтому сейчас в области 22 443 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 20 657 человек победили недуг;

— 1092 человека инфицированы COVID-19;

— 694 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 697 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.