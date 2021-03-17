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Теннисист Марченко выиграл поединок на старте международного турнира

Теннисист Марченко выиграл поединок на старте международного турнира

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд турнира категории ATP "Челленджер", продолжается на кортах в итальянской Биелла, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

детали

Марченко одержал победу над обладателем "вайлд кард" Флавио Коболли в первом круге очередного Челленджер в Биелла - 6: 3, 7: 5.

Наш земляк отличился 7-я эйсами против 5-ти у соперника и реализовал 4 из 14 брейкопйнтив. Итальянец реализовал 2 из 3-х брейкпойнтив. Кроме того, Марченко допустил одну двойную ошибку.

дополнение

Следующий соперник Марченко определится во французском дерби между лидером посева Люка Пуем (80 в АТР) и Квентен Алиса.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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