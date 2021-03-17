Теннисист Марченко выиграл поединок на старте международного турнира

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд турнира категории ATP "Челленджер", продолжается на кортах в итальянской Биелла, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

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Марченко одержал победу над обладателем "вайлд кард" Флавио Коболли в первом круге очередного Челленджер в Биелла - 6: 3, 7: 5.

Наш земляк отличился 7-я эйсами против 5-ти у соперника и реализовал 4 из 14 брейкопйнтив. Итальянец реализовал 2 из 3-х брейкпойнтив. Кроме того, Марченко допустил одну двойную ошибку.

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Следующий соперник Марченко определится во французском дерби между лидером посева Люка Пуем (80 в АТР) и Квентен Алиса.