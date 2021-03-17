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Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

Переговоры министров обороны Японии и Украины в Токио отменили

КИЕВ. 17 марта. УНН. Запланированная на 17 марта встреча глав оборонных ведомств Японии и Украины, которая должна была состояться в Токио, отменяется. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Японии, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации по прибытии в токийский аэропорт сдал положительный тест на коронавирус.

Что предшествовало

Ранее, 16 марта, глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время визита в Японию узнал, что болен COVID-19.

Контекст

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию должен был стать первым визитом главы украинского оборонного ведомства в эту страну. Как отметил во вторник японский министр обороны Нобуо Кисе, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, которые разделяют общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Япония
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