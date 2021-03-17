На 17 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальный банк Украины на 17 марта 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 541.0231 грн;

Серебро - 23.0756 грн;

Платина - 1 086.0081 грн;

Палладий - 2 235.4055 грн.

По сравнению с 16 марта, курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, курс которого - упал.