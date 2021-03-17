В Украине уже 1,489 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 833

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,489 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 16 марта, - 11,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных выросло больше чем в два раза за сутки и достигает 4,9 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4887 человек;

летальных случаев - 289;

выздоровели - 5467 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 489 023 лица;

выздоровели - 1 237 676 человек;

летальных исходов - 28 986;

проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 609 детей и 388 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".