Активных COVID-больных в Киеве стало больше: за сутки еще 1,1 тыс. инфицированных, 25 человек умерли

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве количество активных больных коронавирусной болезнью возросло до 46 тысяч, только за минувшие сутки заболели 1,1 тыс. человек, умерли от болезни 25 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и данные мэра Киева Виталия Кличко.

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"Плюс 1121 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 148 831). Плюс 25 летальных случаев от вируса (всего 2961)", - написал Кличко в Telegram-канале.

Детали

По словам мэра, в столице за прошедшие сутки заболели:

632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет

406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года

47 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

Госпитализировали в сутки еще 107 пациентов. 291 человек преодолел коронавирус (всего 99 880).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160).

По данным с карты СНБО о распространении коронавируса, 45 990 человек болеют на сегодня в столице, за сутки количество активных больных возросло на 805 человек.

Дополнение

В Украине на утро 17 марта зафиксировано уже 1,489 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 1,237 млн человек выздоровели, летальных случаев - 28 986.

Суточный прирост новых случаев заболевания, за 16 марта, - 11,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных выросло больше чем в два раза за сутки и достигает 4,9 тысячи.

На сегодня в стране болеют 222 361 человек, за сутки количество активных больных увеличилось на 6077 человек.