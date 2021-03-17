COVID-госпитализаций больше нормы в 10 регионах, в "оранжевой" зоне почти вся Украина

КИЕВ. 17 марта. УНН. В десяти регионах Украины по состоянию на 17 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Одесской области, которые и попали в эту "опасную" зону. В "оранжевой" зоне по уровню распространения коронавируса оказались большинство областей Украины - 17, сюда за сутки попали еще шесть регионов. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:

городе Киев (на 16 марта - 90,3, на 15 марта - 79,3, на 14 марта - 77,2, на 13 марта - 76,7, на 12 марта - 75,4, на 11 марта - 73,7, на 10 марта - 70,3)

Винницкой области (на 16 марта - 136,5, на 15 марта - 122,5, на 14 марта - 122,7, на 13 марта - 123,5, на 12 марта - 123,6, на 11 марта - 121,2, на 10 марта - 116,4)

Житомирской области (на 16 марта - 111,9, на 15 марта - 101,3, на 14 марта - 96,0, на 13 марта - 92,3, на 12 марта - 92,6, на 11 марта - 87,6, на 10 марта - 86,9)

Закарпатской области (на 16 марта - 98,3, на 15 марта - 87,5, на 14 марта - 86,9, на 13 марта - 86,5, на 12 марта - 87,6, на 11 марта - 87,3, на 10 марта - 86,7)

Ивано-Франковской области (на 16 марта - 133,1, на 15 марта - 122,3, на 14 марта - 123,4, на 13 марта - 123,6, на 12 марта - 131,3, на 11 марта - 130 5, на 10 марта - 136,7)

Киевской области (на 16 марта - 65,3)

Николаевской области (на 16 марта - 99,1, на 15 марта - 89,5, на 14 марта - 90,3, на 13 марта - 87,2, на 12 марта - 81,2, на 11 марта - 77,4, на 10 марта - 74,1)

Одесской области (на 16 марта - 62,3)

Хмельницкой области (на 16 марта - 87,0, на 15 марта - 75,7, на 14 марта - 73,4, на 13 марта - 71,2, на 12 марта - 68,0, на 11 марта - 66,6, на 10 марта - 66,0)

Черновицкой области (на 16 марта - 99,4, на 15 марта - 87,5, на 14 марта - 89,4, на 13 марта - 90,1, на 12 марта - 90,2, на 11 марта - 89,1, на 10 марта - 91,6).

За сутки уровень госпитализаций стал выше во всех регионах "опасной" зоны по COVID-госпитализацим. К тому же, в перечень добавились Киевская и Одесская области.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

"Желтая" - 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.

"Оранжевая" - 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

"Красная" - 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

За сутки переместилась в "оранжевую" зону большинство регионов, которые были в "желтой" зоне - Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская области.

По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.