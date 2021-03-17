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Растрата на 86 млн грн: четырем руководителям банка сообщили о подозрении

Растрата на 86 млн грн: четырем руководителям банка сообщили о подозрении

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Днепропетровской области сообщено о подозрении четырем руководителям коммерческого банка в растрате 86 млн гривен. Средства были введены из банковской системы и разворованы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Цитата

“16 марта фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Детали

По данным полиции, в течение двух лет должностные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес значительные финансовые потери.

В частности, во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финансового учреждения: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов причастны к растрате 86 млн гривен.

Правоохранители сообщают, что в дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы, вследствие чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в понедельник детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшему председателю правления — до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ “ПриватБанк”.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Днепр и Днепропетровская область
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