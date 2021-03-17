Зеленский требует усиления борьбы с экологической преступностью

КИЕВ. 17 марта. УНН. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики. Об этом Президент Владимир Зеленский отметил в видеообращении, записанном для совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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“Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики”, — подчеркнул Глава государства.

Детали

Так, по словам Зеленского, сегодня ухудшение качества воздуха, питьевой воды, продуктов является актуальной проблемой, негативно влияющей на продолжительность жизни, заболеваемость, и этот вопрос беспокоит весь мир.

Президент также напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. Уже реализован ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

“Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего — совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни”, — добавил Зеленский.

Также Президент поднял вопрос о необходимости усиления охраны лесного фонда Украины, напомнив о законе о запрете осуществления сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона, подписанном в 2019 году.

“Но граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадки чиновников, причастных к ним. Слабой является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины”, — подчеркнул он.

Также Глава государства акцентировал внимание на зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где 30 лет продолжается беспрецедентный процесс самовосстановления природных комплексов, присущих этой территории в прошлом, без вмешательства человека.

“Это уникальный процесс! Поэтому главной целью деятельности в Чернобыльской зоне является минимизация экологически негативных последствий аварии и безусловная безопасность в обращении с радиоактивными отходами”, — отметил Зеленский.

Справка

Отметим, что по данным Госэкоинспекции, в 2020 году состояние лесов по сравнению с 2019 годом ухудшилось и за год убытки за нарушение природоохранного законодательства составили около 312 млн гривен.