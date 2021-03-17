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Зеленский назначил Ермаку нового заместителя: что о нем известно

Зеленский назначил Ермаку нового заместителя: что о нем известно

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусила заместителем руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ № 101/2021 Глава государства подписал 17 марта, передает УНН.

"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

Что известно о новом заместителе руководителя ОПУ

Игорь Брусило был заведующим отделом Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

В реестре деклараций указано, что ранее Игорь Николаевич Брусило претендовал на должность руководителя Службы Государственного Протокола и церемониала в ОПУ.

Согласно декларации, в совместной собственности с женой он владеет квартирой на 75,3 кв. м в Борисполе под Киевом, за миллион гривен. И еще одна в собственности - на 53,2 кв. м, также в Борисполе, за 73 502 грн. Также в декаларции указаны два автомобиля - оба Nissan Qashqai, однако один - 2010 года выпуска в собственности жены, другой - 2020 г.в. в пользовании.

Указанная в декаларации заработная плата по основному месту работы - 593 044 грн. Наличными имеет 1500 евро, 6500 долл. США, у жены - 3000 долл. США. Имеет счета в АО "Альфа-Банк". И кредит в АО "Креди Агриколь Банк" на 175 083 грн (Имущественное обеспечение: легковой автомобиль, стоимость: 670 000 грн).

К слову

У руководителя Офиса Президента Андрея Ермака до этого назначения было уже восемь заместителей.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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