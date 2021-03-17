В Бельгии задержали экс-командира Армии освобождения Косова по подозрению в военных преступлениях

КИЕВ. 17 марта. УНН. Один из бывших командиров Армии освобождения Косова (АОК) Пьетера Шалу задержали в Бельгии по подозрению в совершении военных преступлений в 1990-х годах. Об этом во вторник сообщил специальный трибунал по Косово (СТК) в Гааге, пишет УНН.

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"16 марта 2021 года власти Бельгии арестовали Пьетера Шалу на основании ордера на арест и подтвердили обвинительное заключение, связанное с военными преступлениями, вынесенное судьей предварительного производства СТК", - говорится в сообщении.

Детали

Пьетер Шала будет находиться под стражей в Бельгии в ожидании перевода в следственный изолятор СТК в Гааге. Обвинительный акт планируется объявить до того, как фигуранты предстанут перед судом в Нидерландах.

По информации СМИ, во время войны в Косово Шала был известен по прозвищу "Командир-волк" и действовал в зоне операций на востоке Косово.

По данным DW, ранее Пьетер Шала был фигурантом еще одного процесса, во время которого расследовалось возможное насилие над пленными в лагерях АОК в северной Албании. В 2019 году его уже допрашивали следователи в Гааге.

Что было ранее

5 ноября 2020 года специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово выдвинул обвинения целому ряду политиков, среди которых - президент Республики Косово Хашим Тачи. Он был одним из основателей АОК. В ответ Тачи объявил, что уходит в отставку, объяснив это тем, что не желает предстать перед судом в качестве главы государства.

Для справки

Специальный суд по Косово учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены "Армии освобождения Косова" в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.