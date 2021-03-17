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Законопроект по реформе в градостроительстве должны подать в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

Законопроект по реформе в градостроительстве должны подать в Раду на следующей неделе - Шмыгаль

КИЕВ. 17 марта. УНН. Законопроект по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства на следующей неделе должен быть представлен на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Цитата

“Мы продолжаем реформирования сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тысяч разрешительных документов. Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны подать в парламент”, — подчеркнул Шмыгаль.

Также министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время совещания представил основные положения разработанного законопроекта, которые поддержали участники строительного рынка.

Дополнение

В прошлом году на заседании Кабинета министров Украины в среду был представлен план завершения реформы градостроительства на переходный период до принятия изменений в законодательство.

Кабинет министров Украины на выездном заседании 13 марта текущего года поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Также правительство создало два ведомства после ликвидации ГАСИ.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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