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Наблюдательный совет поддержала освобождение Жмака с "Укрзализныци"

Наблюдательный совет поддержала освобождение Жмака с "Укрзализныци"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности Председателя Правления “Укрзализныця”. Утверждение решения ожидается на заседании Кабинет Министров Украины. Об этом в Facebook написал экс-директор по развитию бизнеса в “УЗ” Андрей Рязанцев.

Цитата

“Фиаско команда Жмака претерпела практически в течение полугода. Несколько хаотических попыток выдать желаемое за действительное, визуализация продолжения реформирования при реальном стремительном пике вниз. Лично для меня все стало понятным после знакомства с проектом финплана на 2021.

По некоторым слухам и.о. может стать снова Иван Юрик. С моей точки зрения такое решение было бы то же, что замена чехлов на кресле пилота в падающем самолете. Бесполезная трата времени перед гибелью. Лучше уж просто помолиться”, — написал он.

Дополнение

Заседание Кабмина, где должны уволить Жмака начнется в 13.00 сегодня 17 марта. Впрочем, по данным УНН, до сих пор непонятна позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, который в орбите бизнесмена Рината Ахметова, а последний при правлении Жмака был “в теплой ванной” на “Укрзализныце”, в частности получил пол-парка вагонов государственной компании в пользование на три года.

Источник: УНН
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