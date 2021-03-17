Львов с пятницы вводит локдаун

КИЕВ. 17 марта. УНН. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

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"Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта ", - сообщил Садовый.

Детали

Так, по словам городского головы, с 19 марта во Львове:

- младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

- прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

- заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;

- в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

- хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

- все массовые мероприятия переносятся;

- салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

"Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию", - отметил Садовый.

Справка

В десяти регионах Украины по состоянию на 17 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Одесской области, которые и попали в эту "опасную" зону. В "оранжевой" зоне по уровню распространения коронавируса оказались большинство областей Украины - 17, сюда за сутки попали еще шесть регионов, в частности в ней находится и Львовская область.