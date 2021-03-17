Правительство согласовало внесение изменений в законопроект об усилении защиты прав работников

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил внесение изменений в законопроект по усилению защиты прав работников. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Только что мы поддержали законопроект, который имплементирует лучшие европейские и мировые практики", - написал Шмыгаль.

Детали

Согласно законопроекту:

• появится возможность заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, а также между ФЛП и его работниками;

• любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без тщательного объяснения и ознакомления всех работников, что является конкретной директивой Европейского Союза;

• усиливаются права рабочих в вопросах, касающихся увольнения;

• ряд положений будут направлены на избежание дискриминации людей при приеме на работу.

Дополнение

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №5161, направленный на урегулирование вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, или фрилансеров. Текст законопроекта появился на сайте парламента 1 марта.



Напомним, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 марта, приняла в целом проект закона № 0958, что должно уменьшить давление на бизнес со стороны контролеров за соблюдением трудового законодательства.



