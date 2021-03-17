Украина "обратила внимание" на ноту РФ из-за плакатов возле посольства в Киеве

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на реакцию российских коллег о появлении плакатов у здания посольства РФ в Киеве - на фоне пренебрежения российскими правоохранителями безопасностью украинских дипломатических учреждений в России. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

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"Обратили внимание на реакцию МИД РФ на фоне пренебрежения российскими правоохранителями безопасностью украинских дипломатических учреждений в России", - заявил Николенко.

Он напомнил, как 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений.

"В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте. Остаемся преданными неукоснительному соблюдению требований Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в частности в части безопасности иностранного дипломатического корпуса", - добавил представитель МИД.

Что было ранее

В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временного поверенного в делах Украины за акции у здания российского посольства в Киеве, прошедшие в день годовщины псевдореферендума во временно оккупированном Крыму.

В российском дипведомстве сообщили также, что направили ноту протеста Украине в связи с инцидентом.

Контекст

По данным СМИ, накануне в Киеве возле посольства Российской Федерации появились плакаты с портретами дипломатов этой страны и надписями под ними: "Крым - это Украина".

Акция состоялась к 7-й годовщине псевдореферендума в оккупированном Крыму.