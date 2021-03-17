Денисова о "романе" юных блоггеров: есть основания считать, что родители нарушают права детей

КИЕВ. 17 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова впервые высказалась относительно резонансной ситуации, которая сложилась вокруг размещенной в соцсетях информации о "романе" двух малолетних, и привлекла внимание родителей по недопущению нарушения прав детей, передает УНН со ссылкой на сообщение Омбудсмена в Telegram-канале.

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"Учитывая то, что информация, используемая и распространяется родителями о двух малолетних детях, создает опасность в первую очередь для самих детей, есть основания считать действия родителей нарушающими права детей. Подчеркиваю, что размещение такого контента в социальных сетях или других ресурсах дает возможность отследить проживание и обучение детей. Этим могут воспользоваться люди, которые имеют определенные преступные намерения, в частности совершение сексуального насилия над ребенком", - заявила Денисова.

Детали

Также, по ее словам, такая информация опасна и для других детей, которые могут принимать примеры, копировать соответствующее поведение, что в свою очередь может привести к психологическому, физическому, сексуальному травмированию ребенка и буллингу.

Омбудсмен напомнила, что статьей 150 Семейного кодекса Украины определены обязанности родителей по воспитанию и развитию ребенка.

Так, родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии, уважать ребенка. Кроме того, запрещаются любые виды эксплуатации родителями своего ребенка.

Частью четвертой статьи 155 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом.

Об изменениях в законодательство

"Анализ упомянутой выше ситуации выявил наличие системной проблемы в национальном законодательстве", - отметила Денисова в своей заметке.

Так, по словам уполномоченного, согласно статье 7 Закона Украины "О защите общественной морали", в частности, запрещается вовлечение только несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера, использование образов несовершеннолетних в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.

"Сейчас я обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике с инициативой о внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" в части защиты малолетних детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера, а также о запрете производства и распространения фото и/или видео сексуального или эротического образа детей", - добавила она.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародована в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, который публиковали юные блоггеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены частности поведением матери девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

По мнению психолога, такой "роман" юных блогеров не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба накануне сообщил, что обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и киберполицию из-за распространенной в соцсетях информации о "романе" 8-летней блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.

Кроме того, Кулеба заявил, что регулировать контент в соцсетях, который может повредить детям, можно с помощью законодательных изменений, а также усиления роли правоохранителей.

16 марта полиция сообщила, что открыла производство о распространении порнографии в связи с тем, что 8-летняя модель и 13-летний блогер объявили, в социальных сетях, у них начался "роман".