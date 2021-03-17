Кредитная программа для восстановления Украины: местные бюджеты получат почти 1,7 млрд грн на проекты

КИЕВ. 17 марта. УНН. В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины местные бюджеты получат почти 1,7 млрд грн на реализацию проектов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

“Местные бюджеты получат почти 1,7 млрд грн на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины”, — написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц.

“Уверен, что инвестиции в пределах чрезвычайной программы восстановления дадут дополнительный толчок для улучшения жизни в общинах восточных регионов, наиболее пострадавших в результате российской агрессии”, — отметил Шмыгаль.

Дополнение

В начале февраля Кабинет министров Украины утвердил условия и порядок предоставления 6 миллиардов гривен субвенции местным бюджетам.