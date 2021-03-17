Двойник-мошенник нардепа Евгении Кравчук с Миссури призывает инвестировать в криптовалюту

КИЕВ. 17 марта. УНН. У замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук появилась сестра-близнец из США, которая занималась интернет-мошенничеством, а именно призывала людей инвестировать в криптовалюту. Об этом Евгения рассказала в своем Facebook, передает УНН.

Детали

Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа" поделилась в Facebook публикацией, где сообщает об интернет-мошенничестве. Она опубликовала скрины профильной страницы женщины с Миссури по имени Bayona Alisa и заявила, что это лицо призвало людей инвестировать в криптовалюту. Все бы ничего, но на фотографиях Алиса выглядит точно так же как и Евгения, а точнее использует фотографии Евгении.

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"Что ж, знакомьтесь, это госпожа Bayona Alisa с Миссури. На своей странице она активно предлагала пользователям инвестировать в криптовалюту. Где именно - конечно, Алиса подскажет отдельно. Можно было бы и посмеяться, но я понимаю, что есть люди, которые действительно поверят в эту историю с картинками и фотографиями и отдадут, вполне возможно, последние сбережения. Меньше всего мне бы хотелось быть причастной к мошенничеству, даже косвенно. К счастью, администрация Фейсбук среагировала на жалобы очень быстро и фейковый аккаунт уже заблокирован. За что им искренне благодарна", - написала нардеп.

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Евгения Кравчук призвала граждан быть внимательными, чтобы не подвергаться воздействию интернет-мошенников и не посылать деньги "рандомно знакомым в соцсетях".