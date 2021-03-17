Выборы мэра Харькова решили провести 31 октября: слово за Радой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проведение выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года, дальше вопрос должен рассматриваться в парламенте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявления членов комитета после заседания 17 марта.

Цитата:

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение и проведение выборов мэра Харькова на осень 2021 года", - отметил заместитель председателя комитета, нардеп Александр Качура в Telegram-канале.

Детали

Его коллега по комитету, нардеп Виталий Безгин в Facebook уточнил, что "выборы председателя Харьковской общины состоятся 31 октября 2021 года", указав, что именно такое решение принял комитет.

"Дальше только утверждение в зале", - отметил депутат.

Что было ранее

16 марта подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии этого комитета ВР поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Перед этим, 3 марта, стало известно, что в Верховную Раду поступил полный пакет документов от Харьковского городского совета, который необходим для назначения выборов мэра областного центра. В частности, поступило решение Харьковского городского совета о прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью. Это решение Харьковский городской совет принял 24 февраля.

В письме еще от 1 февраля комитет ВР призвал секретаря Харьковского горсовета направить в парламент копию такого решения. Без всех необходимых документов ВР не могла рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова.

Так, еще ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в одном из интервью пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. Кирилл Тимошенко отметил, что внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года.

Сейчас Харьковом руководит секретарь горсовета Игорь Терехов. Эти обязанности он будет выполнять до выборов мэра.

Добавим

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года в Германии.

Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.