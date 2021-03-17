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Верховный Суд отменил указ об увольнении Царевич с должности судьи

Верховный Суд отменил указ об увольнении Царевич с должности судьи

Оксана Царевич

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Печерского суда Оксаны Царевич, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана. Это журналисту УНН подтвердил адвокат потерпевших "автомайдановцев" Роман Маселко.

Детали

Так, Маселко подтвердил, что сегодня ВС отменил указ об увольнении судьи Печерского суда Оксаны Царевич.

Дополнение

16 марта 2017 года Царевич обжаловала в Верховный суд свое увольнение.

6 марта 2017 года Высший административный суд Украины отказал в восстановлении в должности бывший судьи Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

29 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Высший совет юстиции 15 сентября решил внести представление Президенту об увольнении Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана".

4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.

Источник: УНН
Теги: Украина, Верховный суд
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