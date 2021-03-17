Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,65 0,0091  EUR: 32,96 0,0109 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
48975

В Украине создали базу символов ненависти: что известно

В Украине создали базу символов ненависти: что известно

фотогалерея

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский Хельсинский союз по правам человека создала базу символов ненависти, которые широко используются в Украине. Особое внимание уделено праворадикальным группам, которые чаще всего совершают насилие на почве ненависти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reportingradicalism.

Цитата

"По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине растет количество преступлений на почве ненависти. К сожалению, большинство преступлений на почве ненависти и предубеждений в Украине остаются безнаказанными, много преступлений на почве ненависти даже не расследуются полицией или расследуются как обычные преступления, поскольку признаки мотивации ненависти, такие как наличие символа ненависти, не распознаваемые", - говорится в сообщении.

Детали

Для каждого символа в базе данных предлагается описание общих характеристик и детальный анализ того, как используется этот символ.

Символы, собранные в базе данных, используемых в Украине праворадикальными организациями, группами и частными лицами.

В раздел с символикой движений попали герб нацистской Германии, свастика, эмблема "СС", эмблема "СС Галичина", кельтский крест, Коловрат, цифровые комбинации 14 и 88.

В базу также попала символика радикальных организаций: "Карпатской Сечи", С14, "Традиции и порядка", "Азова", "Нацдружин", "Фрайкора", бренд одежды "Свастон", ультрас ФК "Динамо" и других.

Добавим

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Киеве деятельность террористической группы, участники которой были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Лидеру группировки по кличке "Гитлер" сообщено о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Украина, нацизм, символ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.