В Украине создали базу символов ненависти: что известно

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский Хельсинский союз по правам человека создала базу символов ненависти, которые широко используются в Украине. Особое внимание уделено праворадикальным группам, которые чаще всего совершают насилие на почве ненависти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reportingradicalism.

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"По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине растет количество преступлений на почве ненависти. К сожалению, большинство преступлений на почве ненависти и предубеждений в Украине остаются безнаказанными, много преступлений на почве ненависти даже не расследуются полицией или расследуются как обычные преступления, поскольку признаки мотивации ненависти, такие как наличие символа ненависти, не распознаваемые", - говорится в сообщении.

Детали

Для каждого символа в базе данных предлагается описание общих характеристик и детальный анализ того, как используется этот символ.

Символы, собранные в базе данных, используемых в Украине праворадикальными организациями, группами и частными лицами.

В раздел с символикой движений попали герб нацистской Германии, свастика, эмблема "СС", эмблема "СС Галичина", кельтский крест, Коловрат, цифровые комбинации 14 и 88.

В базу также попала символика радикальных организаций: "Карпатской Сечи", С14, "Традиции и порядка", "Азова", "Нацдружин", "Фрайкора", бренд одежды "Свастон", ультрас ФК "Динамо" и других.

Добавим

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Киеве деятельность террористической группы, участники которой были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Лидеру группировки по кличке "Гитлер" сообщено о подозрении.