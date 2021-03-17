В Чернигове десятиклассник попал в реанимацию. Не исключают отравления синтетической марихуаной

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Чернигове ученик 10 класса попал в реанимацию с диагнозом отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, передает УНН.

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"Ученик 10 класса одной из школ г. Чернигова, 2004 года рождения, попал в реанимацию областной детской больницы с диагнозом отравление неизвестным веществом. Его без сознания доставили в больницу из дома дедушки, куда он ушел накануне из дома. По предварительным данным, отравление могло наступить вследствие употребления особо опасного наркотического средства - синтетической марихуаны", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Отмечается, что сейчас жизни подростка угрозы нет.

Правоохранители отметили, что по данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

По указанию прокуроров устанавливается источник получения несовершеннолетним наркотического вещества.

Дополнение

В последнее время в Украине увеличилось трагических случаев с детьми.

Так, в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

В Днепровском районе Киева 12-летний парень выпрыгнул из окна лицея.

В лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

Несовершеннолетняя девушка в Доброполье Донецкой области также наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.

В Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд, по словам машиниста, она легла прямо на рельсы. Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней одесситки.

Также стало известно, что по делу о самоубийстве 10-летнего мальчика в селе Чайки Киевской области, что произошло в конце января, проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны совершить попытку покончить жизнь самоубийством.