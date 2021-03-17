Суд отказал в продолжении расследования дела "пленок ОАСК"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков предварительного расследования по делу так называемых "пленок ОАСК", где одним из фигурантов является председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Так, Постолюк подтвердила отказ в удовлетворении ходатайства о продлении срока предварительного расследования по делу "пленок ОАСК".

Дополнение

Высший антикоррупционный суд прекратил производство по избранию меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павла Вовка по делу так называемых "пленок ОАСК", на время его розыска.

В январе этого года Антикоррупционный суд продолжил расследование дела "пленок Вовка" еще на два месяца.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.