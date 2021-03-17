Джапарова на заседании Комитета министров Совета Европы доложила о грубых нарушениях в Крыму

КИЕВ. 17 марта. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время дискуссии о ситуации по защите прав человека во временно оккупированном Крыму в рамках 1399-го заседания Комитета министров Совета Европы проинформировала участников о грубых нарушениях прав человека, которые стали обыденной реальностью для полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

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"Очередными примерами продолжающейся репрессивной кампании стала волна обысков, в частности в домах активистов Крымской солидарности, осуждение украинского активиста Олега Приходько и задержание журналиста Владислава Есипенко. В условиях пандемии распространенной практикой стало ненадлежащее отношение к заложникам Кремля, большинство которых составляют представители крымскотатарского народа. Свидетельством этого стало, в частности, содержание Теймура Абдуллаева в карцере в нечеловеческих условиях", - рассказала Джапарова.

Детали

Заместитель министра также проинформировала о мерах, принимаемых российской оккупационной администрацией для изменения демографического состава населения и вытеснение коренных жителей с полуострова, включая ожидаемое введение в действие указа 201, который буквально лишает лиц, не являющихся гражданами РФ, права владеть землей в Крыму.

Дипломат добавила, что, несмотря на обязанность государства-оккупанта принимать меры для сдерживания пандемии COVID-19, российская оккупационная администрация инициировала массовые мероприятия для празднования годовщины незаконного референдума, создавая риски для здоровья населения.

Джапарова также представила Крымскую платформу и выразила ожидания на активное привлечение Совета Европы к реализации задач платформы. Она подчеркнула важность совместных действий для прекращения блокирования Россией доступа в оккупированный Крым для органов Совета Европы и соответствующих мониторинговых процедур.

По информации пресс-службы, дискуссия показала широкую и неизменную поддержку Украины со стороны членов Совета Европы.

Что было раньше

Отметим, накануне МИД Украины заявил, что твердо настроен вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства.