Лучший баланс доверия соцопроса выявил у Зеленского, Степанова и Стерненка

КИЕВ. 17 марта. УНН. Всем политикам Украины доверяет меньше людей, чем не доверяет. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии, передает УНН.

Детали

Больше всего населения Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), Юлии Тимошенко (31%), Юрию Бойко (26%), Петру Порошенко (25%), меньше всего — Максиму Степанову и Сергею Стерненко (по 8%) и Оксане Марченко (10% ).

В то же время, если вычесть баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), то для всех политиков Украины баланс отрицательный — им не доверяет больше людей, чем доверяют. Лучший баланс у Зеленского (-7%), затем идут Стерненко (16%) и Степанов (-23%). Наихудший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (-48%) и Порошенко (-48%).

Справка

С 10 по 12 марта 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% — для показателей, близких к 10%, 1.1 % — для показателей, близких к 5%.