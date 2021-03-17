В Грузии обстреляли офис партии Саакашвили

КИЕВ. 17 марта. УНН. Неизвестные в Грузии обстреляли офис оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили. Об этом в среду сообщила на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа, передает УНН.

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"Был обстрелян офис Единого национального движения. На этом баннере с изображением Ники Мелия следы нескольких выстрелов", - сообщила Сигуа.

Детали

По информации представительницы пресс-службы, неизвестные стреляли из белого автомобиля.

МВД Грузии сообщило, что по данному факту начато расследование после публикаций в СМИ. Заявление от представителей партии пока не поступало, заявили правоохранители.

Что было раньше

В конце декабря в Грузии сотрудники полиции взяли штурмом кабинет, в котором находился лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и задержали его.

Контекст

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента.

В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, что Мелия делать отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

16 февраля парламент Грузии поддержал приостановление депутатской неприкосновенности главы партии Саакашвили "Единое национальное движение".

После соответствующего решения парламента, прокуратуре предоставляется возможность обратиться в суд с ходатайством о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении Мелии.