Из-за номинации ленты о протестах в Гонконге - в Китае рекомендовано не транслировать кинопремию Оскар

КИЕВ. 17 марта. УНН. Власти КНР направили в китайские СМИ рекомендации не транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии “Оскар” и уменьшить внимание к освещению наград. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года “Не разделяй” (Do Not Split, 2020) была номинирована Американской академией киноискусств на звание лучшего документального короткометражного фильма, передает УНН.

Детали

Ленту об антиправительственных демонстрациях в этом специальном административном районе КНР снял норвежский видеожурналист Андерс Хаммер. По сведениям источников Bloomberg, Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая направил местным СМИ руководство, согласно которому им следует упоминать только те награды, которые не могли бы быть восприняты в КНР противоречиво.

Кроме того, одним из претендентов на ряд кинонаград — за лучший фильм, лучшую режиссуру и другие — является фильм “Земля кочевников” (Nomadland, 2020). Его сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао (китайское имя — Чжао Тин), которая критиковала КНР в одном из интервью 2013 года.

На протяжении последних двух лет китайские стриминговые платформы China Movie Channel и Mango TV показывали церемонию вручения “Оскара” в прямом эфире.

Фильм “Не разделяй” (Do Not Split, 2020) доступен для просмотра на YouTube (стоит отметить, что у фильма присутствуют возрастные ограничения — ред.):

Справка

93-я церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В настоящее время премия вручается в 24 основных номинациях.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.