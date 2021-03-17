Стало известно, почему больничный не "спас" руководителя "Укрзализныци" от увольнения

КИЕВ. 17 марта. УНН. Топ-менеджмент "Укрзализныци" и в частности руководитель Владимир Жмак, уволенный сегодня правительством, имеет трудовой контракт, который действует несколько в иной юридической плоскости. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-директор по развитию бизнеса в "УЗ" Андрей Рязанцев.

Цитата

"Мы когда-то этот вопрос разбирали, еще когда я работал в "Укрзализныци". Речь не об обычном трудовом законодательстве, а о контракте, который действует в иной плоскости. Больничный, в данном случае, не является причиной невозможности расторжения его одной из сторон. Плоскость контрактов именно с топ-менеджментом государственных компаний предусматривает возможность расторгнуть его по решению Кабмина", - пояснил он.

Дополнение

Сегодня, 17 марта, Кабмин освободил Владимира Жмака от должности руководителя "Укрзализныци". Накануне его неэффективность утвердил Наблюдательный совет "УЗ".

15 марта Жмак должен был быть на заседании Наблюдательного Совета, а 18 марта - на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, однако именно в день заседания Наблюдательного Совета он внезапно заявил о получении положительного теста на Covid-19, чем вызвал сомнения даже у железнодорожников.

11 марта в отставку подал член правления "УЗ" Иракли Эзугбая, ответственный за направление грузовых перевозок. Его обвинили в умышленном занижении тарифов на вагоны "УЗ", что обусловило падение доходов всей госкомпании. Всего в прошлом году "УЗ" недовыполнила финплан на 25 млрд грн (четверть от ожидаемых доходов, сопоставимая с траншем МВФ).

Кроме менеджмента "УЗ", за ущерб госкомпании достоверно будут спрашивать и с НАБУ, которые должны были следить за правлением госкомпании и не допускать схем, а взамен полгода "молчали". Некоторые СМИ объясняют это тем, что менеджмент "УЗ" и отдельные представители НАБУ действовали совместно, и вместе составляли так называемое "грузинское крыло Саакашвили".

Касательно подтверждается это и слухами из популярных Telegram каналов, которые указывают на то, что увольнение Жмака могло быть связано с попыткой по-своему разделить "Укрзализныцю" на четыре вертикали, а самое прибыльное направление - грузовые перевозки - отдать людям Саакашвили.