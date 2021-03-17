Довыборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию Звиробий и Марчевского

КИЕВ. 17 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Артема Марчевского от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в одномандатном избирательном округе № 50 и Маруси Звиробий-Биленькой от политической партии "Европейская солидарность" в ОИО № 87. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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"Сегодня Комиссия рассмотрела эти заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Артема Марчевского от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в одномандатном избирательном округе № 50 и Маруси Звиробий-Биленькой от политической партии "Европейская солидарность" в ОИО № 87 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Также изменениями к постановлению о форме, цвете и тексте бюллетеней Комиссия исключила сведения об указанных кандидатах из избирательных бюллетеней.

"Таким образом на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года будут баллотироваться 32 кандидата в народные депутаты Украины - 18 выдвинуты политическими партиями и 14 самовыдвиженцев", - отмечается в сообщении.

В ЦИК напоминают, что в ОИО № 50 (Донецкая область) зарегистрировано 18 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко, Николая Головко.

В ОИО № 87 (Ивано-Франковская область) - 14 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Руслана Зозулю, Руслан Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревозира, Марию Желоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенное лицо кандидата в народные депутаты Украины Василия Вирастюка (ОИО № 87) на промежуточных выборах народных депутатов Украины.

Что было раньше

Маруся Звиробий-Биленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслан Кошулинского.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия утвердила текст бюллетеней промежуточных выборов народных депутатов Украины 28 марта 2021 года.



Напомним, промежуточные выборы народных депутатов Украины состоятся 28 марта в двух округах: № 50 (Донецкая обл.) И № 87 (Ивано-Франковская обл.).