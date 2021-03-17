Верещук оценила работу генпрокурора Венедиктовой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук оценила работу Генерального прокурора Украӥны Ирины Венедиктовой и отметила достижения по "делу ПриватБанка", передает УНН.

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"Как по мне, госпожа Ирина является не хуже прокурором, чем, например, тот же Махницкий, который пришел после Революции Достоинства и должен был одним из первых заложить основы настоящей Генпрокуратуры. Затем был господин Виктор Шокин - помним как он бесславно закончил свой путь и свою победу. Затем был Юрий Луценко, под которого изменили целый закон, потому что человек был без юридического образования. Далее был господин Руслан Рябошапка... А сегодня - Венедиктова, и последние ее шаги, например, по делу ПриватБанка, где подозрения получили чиновники. Я считаю, что ее есть за что хвалить", - сказала Верещук в эфире телеканала.

Дополнение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим топ-чиновникам ПриватБанка. Речь идет о бывшем главе правления, его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" в деле о растрате 8 млрд грн.