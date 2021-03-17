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Верещук оценила работу генпрокурора Венедиктовой

Верещук оценила работу генпрокурора Венедиктовой

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук оценила работу Генерального прокурора Украӥны Ирины Венедиктовой и отметила достижения по "делу ПриватБанка", передает УНН.

Цитата:

"Как по мне, госпожа Ирина является не хуже прокурором, чем, например, тот же Махницкий, который пришел после Революции Достоинства и должен был одним из первых заложить основы настоящей Генпрокуратуры. Затем был господин Виктор Шокин - помним как он бесславно закончил свой путь и свою победу. Затем был Юрий Луценко, под которого изменили целый закон, потому что человек был без юридического образования. Далее был господин Руслан Рябошапка... А сегодня - Венедиктова, и последние ее шаги, например, по делу ПриватБанка, где подозрения получили чиновники. Я считаю, что ее есть за что хвалить", - сказала Верещук в эфире телеканала.

Дополнение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим топ-чиновникам ПриватБанка. Речь идет о бывшем главе правления, его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" в деле о растрате 8 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, Офис Генпрокурора, Украина, нардепы, Слуга народа
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