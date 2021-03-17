Масштабный сбой произошел в работе Google - "зацепило" Украина и ряд стран ЕС

КИЕВ. 17 марта. УНН. В среду, 17 марта, в Украине и ряде европейских городов произошел масштабный сбой Google. Не работал поисковик, переводчик и ряд других сервисов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Downdetector.

Детали

Сбой продолжался менее получаса, и среди украинцев его заметили жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Также задело и многие европейские страны. Среди прочего, Венгрию, Чехию, Хорватию, Румынию, Сербию, Австрию, Боснию и Герцеговину.

Около 19:00 сайт и все сервисы снова заработали.

Добавим

Google не удалось остановить судебный процесс по делу, где компанию обвиняют, в тайном сборе данных пользователей, даже если они используют режим "инкогнито", чтобы сохранить приватность своей поисковой деятельности.