Восстановление системы аэромедицинской эвакуации: вертолет спасателей перевез пациента после трансплантации
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вертолет спасателей сегодня транспортировал из Запорожья пациента после пересадки донорского сердца. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Системе экстренной аэромедицинской эвакуации в Украине - быть! На видео, снятом мной только что - прилет вертолета ГСЧС, который привез из Запорожья 38 летнего пациента, которому вчера ночью, бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. Это была 11 пересадка сердца в Украине", - написал Геращенко.
Геращенко напомнил, что Кабинет министров по инициативе министров МВД и Минздрава Арсена Авакова и Максима Степанова принял постановление о создании государственной системы аэромедицинской эвакуации.
"Это означает, что Министерство внутренних дел, силами приобретенных во Франции 55 вертолетов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжелыми последствиями, чью жизнь невозможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр", - отметил он.
Что было раньше
Правительством было поддержано создание Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов. С 1 апреля пилотный проект запускается в Львовском регионе - это 7 областей.
Дополнение
Министерство внутренних дел Украины в этом году запускает два проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.