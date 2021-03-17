Киев усиливает карантин: матч Шахтер - Рома пройдет без зрителей

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает УНН.

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"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!". - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение начать весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования с 18 марта.

Добавим

В четверг, 18 марта должен состояться футбольный матч "Шахтер" - "Рома". Ранее в продажу поступили 14 000 билетов. Почти все билеты были распроданы.

Дополнение

В столице наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Максимум через неделю Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности по распространению коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко обратится в МВД, Минздрав, Госпотребслужбу с просьбой усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил. По его словам, не исключено, что придется снова пересматривать ослабление ограничений для бизнеса.

В больницах столицы, по его словам, на сегодня более 3,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Если такая негативная динамика продолжится, сказал Кличко, то не исключено, что "мест в больницах не будет". Сейчас таких койкомест меньше 5000.