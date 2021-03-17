Ивченко поделился инсайдом о коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире 5 телеканала поделился прогнозами относительно коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа", возможность которой сейчас все активно обсуждают, сообщает УНН.

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"Маленький инсайд, если подытожить. Однозначно, скорее всего, коалиции никакой не будет. Но мы посмотрим на перезагрузку правительства, и мы посмотрим на кадровые голосования партии. У монобольшинства 245 депутатов - оттуда никто не выходил. Это значит, что у них остается монобольшинство, они могут выразить недоверие, проголосовать за недоверие. А когда будут собираться голоса за новое правительство - тут по кадровым вопросам мы можем говорить о некоторых коалициях", - отметил Ивченко.

Детали

По мнению парламентария, для правительства главное не то, кто будет новым премьер-министром, а пойдет ли за этим человеком команда, способная профессионально вести социально-экономически политику.

"Сейчас вопрос не о портфеле, а о том, кто поддержит правительство, которое будет вести определенную социальную-экономическую политику. Здесь же не проблема в том, кто будет премьером, а в главном - в фамилии человека, который поведет команду. Это самое главное, потому, поверите, не под каждого премьера даже пойдут министры", - подчеркнул он.

Напомним

Ранее народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко резко раскритиковал законы о рынке земли как противоречащие национальным интересам.