В Париже и других регионах Франции усилят карантин

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство Франции введет жесткие ограничения для некоторых регионов, включая Париж, чтобы противодействовать ускоренному распространению инфекций COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечают, что палаты интенсивной терапии в Париже переполнены, а заболеваемость составляет более 400 случаев на 100 000 жителей.

В Париже ограничения на выходных уже было введено поверх общенационального комендантского часа вдоль части Средиземноморской Ривьеры и некоторых районов севера. Новые правила будут включать ограничения в передвижении жителей.

Ранее руководитель государственных больниц Парижа Мартин Хирш предупреждал, что вирус стремительно распространяется в столице и прилегающих департаментах - районах, на которые приходится около трети экономической деятельности.

Добавим, по данным ВОЗ, во Франции коронавирусом заболело 4 108 108 человек, 91 170 человек скончались.

Напомним

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о своих планах сделать прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Во Франции сообщили, что зафиксировали новый штамм коронавируса. Правительство Франции одобрило к применению однократной вакцину Johnson & Johnson.

В связи с напряженной эпидемической ситуацией власти Франции ранее ввела в дополнение к комендантского часа с 18:00 до 06:00 локальный режим самоизоляции в выходные в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де Кале на севере страны.