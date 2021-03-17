Pfizer готовит поставку вакцин в Великобританию

КИЕВ. 17 марта. УНН. Pfizer заявляет, что готовит партию доз вакцин против COVID, которую отправит в Великобританию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Pfizer Inc заявила, что целью компании есть доставить запланированные дозы вакцин от COVID-19 в Великобританию в соответствии с согласованным ежемесячным графиком, после того, как страна предупредила о значительном сокращении имеющихся поставок вакцин.

К слову, британцам вводят вакцину Pfizer вместе с вакциной AstraZeneca.

Цитата

“Мы будем тесно сотрудничать с правительством, чтобы обеспечить, чтобы поставки наращивались и дальше. Мы намерены продолжать делать постоянные поставки вакцин в Великобританию с апреля по июнь в соответствии с нашими контрактных обязательств”, - заявила пресс-секретарь Pfizer.

Напомним

Людям старше 50 лет в Великобритании предложат первую вакцину против коронавируса до середины апреля. Два случая нового штамма коронавируса, о которых впервые было сообщено на Филиппинах, были обнаружены в Англии.

Еврокомиссия (ЕК) и американо-германский консорциум компаний Pfizer и BioNTech договорились об ускоренном поставки 10 млн доз вакцины от коронавируса во втором квартале текущего года.

К слову, по данным ВОЗ, в Великобритании зафиксировали 4 274 579 случаев коронавируса, 125 831 человек умер.