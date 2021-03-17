Теннисист Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Италии

КИЕВ. 17 марта. УНН. Теннисист Сергей Стаховский выиграл второй матч в одиночном разряде на очередном Челленджер, который проходит в итальянском городке Биелла, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

За выход в четвертьфинал киевлянин спорил с Марком Андреа Хюслером и одержал победу по 2:00 - 7: 5, 3: 6; 7: 6 (7: 5).

В 1/4 финала Сергей Стаховский встретится с победителем матча Йонаш Форейтек (АТР 334) - Даниэль Мазур (АТР 249).

Стоит напомнить

Первый круг данного турнира преодолел и наш Илья Марченко.