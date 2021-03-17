Новости: Спорт
17 марта 2021, 23:47 • Сергей Куркович • 17820
Теннисист Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Италии
КИЕВ. 17 марта. УНН. Теннисист Сергей Стаховский выиграл второй матч в одиночном разряде на очередном Челленджер, который проходит в итальянском городке Биелла, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
За выход в четвертьфинал киевлянин спорил с Марком Андреа Хюслером и одержал победу по 2:00 - 7: 5, 3: 6; 7: 6 (7: 5).
В 1/4 финала Сергей Стаховский встретится с победителем матча Йонаш Форейтек (АТР 334) - Даниэль Мазур (АТР 249).
Стоит напомнить
Первый круг данного турнира преодолел и наш Илья Марченко.
Источник: УНН
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