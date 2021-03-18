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Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России

Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинская военная разведка идентифицировала двух военнослужащих 18 омсбр ВС РФ, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Детали

Так, на территории нашего государства участвовали военнослужащие реактивного дивизиона 18 отдельной мотострелковой бригады Артур Басыров и Александр Тимаева. Указанная бригада дислоцирована в городе Ханкала.

Артур Басыров с 2012 года — военнослужащий службы по контракту разведывательной роты 18 омсбр ВС РФ. С января 2014 года — военнослужащий взвода управления реактивного дивизиона этой же бригады. За военные преступления против народа Украины награжден ведомственной медалью МО РФ “За возвращение Крыма”.

Также военной разведкой Украины установлена причастность к совершению военных преступлений и преступлений против человечности кадрового военнослужащего ВС РФ Александра Тимаева, который родился 10 сентября 1989 в селе Калтасы, Башкортостан. За военные преступления против народа Украины награжден ведомственной медалью МО РФ “За возвращение Крыма” и медалью Суворова.

Дополнительно информируют, что в правоохранительные органы Украины уже направлена информация о кадровых военнослужащих в / ч 27777 ВС РФ Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве.

Информацию о военных преступников также подтверждено волонтерским сообществом “Inform Napalm”.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арри “Крым 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины”, где отметил, что за время оккупации российское военное присутствие на полуострове выросла более чем вдвое.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, разведка
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