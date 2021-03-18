На Буковине за сутки зафиксировали 596 новых случаев коронавируса

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 596 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 243 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 64 014 случаев болезни. За последние сутки 243 человека выздоровели, 47 615 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 207 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2 553 образцов и 1 058 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 489 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 986 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.